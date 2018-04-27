Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем

2018-04-27 18:49 | www.apa.az | 7

Находящийся с официальным визитом в Пекине Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики (КНР) генерал-полковником Сюй Циляном.

Как сообщили АПА в Минобороны, поприветствовав азербайджанскую делегацию, С.Цилян отметил, что дружеские отношения народов двух стран, имеющиеся испокон веков, в настоящее время ускоренно развиваются.

Отмечая поддержку Китаем пути развития, избранного азербайджанским народом, Сюй Цилян добавил, что его страна рада успехам Азербайджана.

Подчеркнув важность сотрудничества в военной сфере так же, как и в других областях, Сюй Цилян отметил наличие большого потенциала для расширения связей.



Министр обороны Азербайджана выразил благодарность китайской стороне за поддержку справедливой позиции нашей страны в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе и в Восточной Азии, состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах.