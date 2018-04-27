Новый глава «ASAN xidmət»: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-27 18:53 | www.oxu.az | 7

Распоряжением президента Ильхама Алиева назначен новый председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət»).

Как передает Oxu.Az, на этот пост назначен Ульви Рамиз оглу Мехтиев.

Ульви Мехтиев родился 30 января 1985 года в Баку. Окончил степень бакалавра и магистра на факультете права БГУ.

В 2009-2012 годах занимал должность ведущего специалиста в отделе по работе с правоохранительными органами при Администрации Президента Азербайджанской Республики.

С 2012 года перешел на должность начальника сектора по работе с правоохранительными органами при Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Указом президента от 13 февраля 2014 года был назначен заместителем председателя Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям.

Женат, двое детей.