Зять Трампа возглавил офис по инновациям при Белом доме

2017-03-28 03:36 | www.trend.az | 4

Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Офис по американским инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", — пояснил Спайсер.

В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он. Спайсер особо упомянул необходимость повысить эффективность работы министерства по делам ветеранов.