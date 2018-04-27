Минтруда Азербайджана об ошибочном мнении о несправедливости пенсионной системы

2018-04-27 17:54 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend/ - Система пенсионного обеспечения Азербайджана предусматривает пенсии по возрасту, инвалидности и потере главы семьи. Все эти выплаты обеспечиваются в результате действия механизма обязательного социального страхования.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

Бабаев подчеркнул, что эта система основывается на принципах страхования.

По его словам, каждое лицо должно иметь свой индивидуальный счет и осуществлять социальные страховые выплаты из своего дохода в соответствии с установленными нормативами.

Бабаев выразил сожаление в связи с тем, что некоторые эксперты ставят систему социального страхования в один ряд с системой социальной помощи.

«Таким образом они стараются сформировать в обществе мнение о несправедливости существующей системы пенсионного обеспечения», - сказал Бабаев.

По его словам, система пенсионных выплат не должна стимулировать неофициальную занятость, неофициальные доходы.