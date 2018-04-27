Легендарная ABBA возвращается - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-27 19:14 | www.oxu.az | 5

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые композиции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в официальном аккаунте квартета в Instagram.

«Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет могло бы быть интересно вновь объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали», - говорится в публикации.

«Возможно, мы постарели, но песня – новая. И это хорошо!», - считают артисты.

Отмечается, что одну из композиций в декабре исполнит цифровая копия квартета в одной из телевизионных программ.

Группа АВВА была создана в 1972 году. Через десять лет квартет распался. За это время артисты стали одной из самых популярных поп-групп в истории.

А.Б.

