Десять дней, которые потрясли Армению

2018-04-27 17:58 | www.trend.az | 7

Фикрет Долуханов

В Армении разворачиваются интересные события. События, которые, вероятно, повлияют не только на последующий ход развития страны, но и на ситуацию в регионе в целом. И хотя вчера лидер протестного движения выступил с заявлением, что протекающие в стране процессы носят сугубо внутренний характер, очевидно, что эффект от них выходит далеко за границы Армении.

Что же именно происходит в стране?

Протестующие назвали происходящее "бархатной революцией", за пределами же Армении формулировки и характеристика событий была разной. Кто-то сравнивает митинги с украинским майданом, а кто-то аплодирует решимости армянского народа, который, как мы писали уже не раз, давно недоволен властью. Наблюдаемый в стране социально-экономический хаос не мог продолжаться бесконечно, и в последнее время это стало совершенно очевидно.

Власти страны всячески прикрывались "угрозой войны", "необходимостью сохранения государственности" и прочими высокими материями. Вспомнил об этом и Серж Саргсян буквально за день до отставки, надеясь, что старый трюк сработает вновь. Тема армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вообще стала излюбленной картой республиканцев, которую они достают из рукава при первой же угрозе сохранения власти в стране. Довольно скоро, однако, Серж Азатович понял, что его уже никто не слушает, и его аргументы никому не интересны.

Что именно произошло, мы уже, вероятно, никогда не узнаем. Возможно, Саргсян испугался примерять на себя роль Януковича, поняв, что друзей у него в таком случае не останется вообще. Возможно, кто-то и где-то в стране, и за ее пределами намекнул ему, что и вправду настало время уходить, так как роль уже сыграна. Быть может, однако, Саргсян решил сделать ход конём: уйти от власти самому, чтобы не гневить народ, однако, так или иначе, сохранить рычаги управления страной через "подставных" лиц. Важно одно - он окончательно утратил легитимность.

Тут следует понимать, что "Серж Саргсян" - это скорее собирательное понятие (вроде вольвокса), а не индивидуальное. Мы не ошибёмся, если скажем, что его пребывание у власти было организовано и являлось (и является, вероятно) выгодным определённым кругам. Олигархическим ли, зарубежным ли, преступным ли, так называемому карабахскому клану - это абсолютно не важно. Важно то, что сам по себе Саргсян – никто, и ничего не решает.

Уйдя в отставку, он понадеялся, что сможет оставить у власти своего эмиссара, благо административный ресурс всё ещё в руках у Республиканской партии (РПА), и победу на внеочередных выборах она организовать себе сможет. Чтобы протесты не перешли на ещё более высокий уровень, представители партии решили испробовать ещё один вариант: "припугнуть" население тем, что в условиях сохранения нестабильной политической обстановки те немногие инвесторы, которые якобы изъявили желание вложиться в экономику страны, могут передумать. Однако народ на подобные уловки уже не ведётся.

Никол Пашинян и поддерживающие его народные массы непреклонны в своих требованиях: люстрации не будет, однако РПА не должна возглавлять новое правительство, пусть даже временное. Более того - проведение парламентских выборов при руководстве партии абсолютно неприемлемо. Сам Пашинян не скрывает своих намерений стать премьер-министром страны. Он заявляет, что "народ сделал свой выбор", намекая на то, что выбор пал на него.

Поддержка его народом, думаю, уже ни у кого не вызывает сомнений. Понимают это и сторонники Саргсяна. Не зря Эдвард Налбандян в спешке вылетел в Москву для политических консультаций. В этом ракурсе заявления, как Москвы, так и Вашингтона, о том, что они "внимательно следят за ситуацией" звучат уже скорее как некое предупреждение, оклик, а не просто дежурная фраза.

Про взгляды Пашиняна и его сторонников мы уже писали. Хорошо известны они и в России, которая опасается, как бы "сугубо внутренних" процессов в Армении не стало слишком много, и они бы не вылились в смену внешнеполитического курса страны. С другой стороны, нестабильность в Армении рассматривается на Западе как замечательная возможность притянуть страну к своей орбите, и подобную возможность они упустить не хотели бы.