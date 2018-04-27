Программу финансовой помощи Греции завершат этим летом

2018-04-27 18:03 | www.trend.az | 4

Программа внешней финансовой помощи Греции завершится этим летом, говорится в Twitter Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Программа финансовой помощи Греции завершится этим летом", — говорится в сообщении.

Третья и ныне действующая программа внешней финансовой помощи Греции была согласована в августе 2015 года. Стабфонд еврозоны – Европейский механизм стабильности (ESM) обязался выделить Греции в рамках этой программы до 86 миллиарда евро кредитов в обмен на реализацию страной программы корректировки экономики, включающей в себя реформы. Было запланировано, что программа завершится в августе текущего года. Однако предыдущие две программы пришлось так или иначе дополнять новыми пакетами помощи.