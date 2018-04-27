Конгресс США не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

2018-04-27 20:07 | www.apa.az | 4
У комитета по разведке палаты представителей Конгресса США не нашлось доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией.
Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.
В то же время в документе Россия выставляется страной, которая десятилетие ведет агрессивную информационную войну против Запада.
Демократы негативно восприняли заключение комитета.
Ранее зарубежные СМИ писали о якобы сотрудничестве Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года.