Столтенберг рассказал о поддержке по вступлению Грузии в НАТО

2018-04-27 20:39 | www.apa.az | 6

Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в НАТО.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Грузия станет членом НАТО при выполнении необходимых требований, и у Грузии есть все необходимые практические средства для подготовки к членству», сказал Й.Столтенберг.

Он отметил, что на саммите НАТО в июле «все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку».