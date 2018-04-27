Пашинян: “Армения после смены власти останется членом ОДКБ и ЕАЭС”

2018-04-27 20:54 | www.apa.az | 7

В случае прихода оппозиции к власти Армения останется членом ОДКБ, "останется верной международным обязательствам", в том числе по ЕС и ЕАЭС.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил лидер протестов Никол Пашинян.

"Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", - заявил Пашинян на митинге своих сторонников Гюмри

По его словам, движение не настроено враждебно к России, не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути.