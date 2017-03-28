Afrika'da uçak düştü: 6 ölü

2017-03-28 04:12 | www.trend.az | 1

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik ile Zimbabve sınırı yakınlarında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında geçen haberlere göre, Mozambik liman şehri Beira'dan Zimbabve'nin başkenti Harare'ye uçuş yapan uçağın iki mürettebatı ve dört yolcusu olduğu belirtildi.

Mozambik polis müdürü Gelindo Vumbuca, kazanın Mozambik sınırına yakın dağlık bölgede gerçekleştiğini belirterek, "Uçağın yoğun sis nedeni ile dağa çarpması sonucu düştüğünü tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesinin helikopter ile Zimbabve Mutare Hastanesi morguna nakledildiği belirtildi.

Kaynak: AA