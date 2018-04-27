Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане

2018-04-27 23:05 | www.apa.az | 7

Роль Ирана в Сирии и Ливане вызывает большую озабоченность, это влияние нужно ограничить.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Факт, что Иран оказывает влияние в Сирии, а также в Ливане вызывает у нас глубокую озабоченность, мы должны добиться здесь ограничения влияния", сказала Меркель

Она также отметила, что никто не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией: «Но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, в Украине, их следует называть своими именами", - сказала Меркель.

Она сообщила, что обсудила с Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию в Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.