Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме

2018-04-28 00:11 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассматривает возможность посетить Израиль и принять участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, пишет РИА Новости.

"Я могу поехать. Оно (посольство) скоро будет открыто", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим давали многие американские президенты, но они так и не были исполнены.