Афганские правительственные войска ликвидировали 36 боевиков

2017-03-28 04:21 | www.apa.az | 3

За прошедшие 24 часа афганские правительственные войска в ходе операции в провинции Нангархар на востоке страны в общей сложности ликвидировали 36 боевиков.

Как передает АПА со ссылкой на «Синьхуа», в ходе операции по ликвидации опорных пунктов экстремистской группировки "Исламское государство" в районе Кот вооруженные силы афганского правительства задействовали боевую авиацию и уничтожили 33 боевиков.

В заявлении также сообщается, что афганские правительственные войска ликвидировали в данной провинции еще 3 талибских боевиков.