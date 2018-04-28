Германия в 2019 году повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП

2018-04-28 00:26 | www.trend.az | 6

Германия в 2019 году выделит 1,3% ВВП на оборону, но целью остается заявленное в Уэльсе выделение 2%, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"В 2019 году Германия увеличит долю ВВП на оборону до 1,3%", - заявила Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Она отметила, что Германия стремится соблюдать договоренности по оборонному бюджету, достигнутые в Уэльсе. Трансляцию вело издание Bild.

Под давлением американских союзников страны-члены НАТО за последний год взяли на себя несколько обязательств по повышению оборонных расходов. В частности, в мае 2017 года они решили составлять ежегодные национальные планы, чтобы указать, как они намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в основной потенциал и участвовать в операциях НАТО.