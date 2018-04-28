Морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля

2018-04-28 00:39 | www.apa.az | 6

Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля.

Как передает АПА, об этом сообщает "Би-би-си».

По данным телеканала, в результате израильского артобстрела зданий, расположенных на территории порта, имеются раненые.

По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, находившихся в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.

Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.