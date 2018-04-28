Трамп о применении военной силы против Ирана

2018-04-28 00:17 | www.oxu.az | 6

Иран «даже близко» не должен подойти к созданию ядерного оружия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава американского государства отметил, что он и канцлер ФРГ обсудили Иран, который, по его утверждению, распространяет «насилие, кровопролитие и хаос» на Ближнем Востоке:

«Мы должны гарантировать, что этот кровожадный режим даже близко не подойдет к ядерному оружию, и что он прекратит распространение опасных ракет, а также свою поддержку терроризма».

Когда же у президента США спросили, готов ли он использовать военную силу против Ирана, от отказался говорить на эту тему:

«Я не буду обсуждать, буду я применять военную силу или нет, поскольку это обсуждать не следует».

А.Б.

