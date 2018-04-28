Столкновения в Газе: ранены 300 палестинцев - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-28 00:39 | www.oxu.az | 6

В ходе столкновений на границе сектора Газа и Израиля убиты 3 и ранено более 300 палестинцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, об этом заявили представители Министерства здравоохранения в Газе.

Сообщается, что в результате применения израильтянами огнестрельного оружия и слезоточивого газа с травмами различной степени тяжести госпитализировано более 300 палестинцев.

В свою очередь, представители командования Израиля отмечают, что в приграничных столкновениях, длящихся пятую неделю, принимает участие более 10 000 палестинцев.

Израильтяне обвиняют группировку ХАМАС, контролирующую сетор Газа, что она провоцирует протесты в качестве предлога для нападения на Израиль.

Отметим, что протествующие требуют разрешения вернуться на землю предков в Израиле.

А.Б.

