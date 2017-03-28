Япония отказалась участвовать в переговорах по антиядерной конвенции ООН

2017-03-28 04:28 | www.trend.az | 3

Япония не будет принимать участие в переговорах по конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия, которые начались в штаб-квартире ООН. Об этом заявил в понедельник в Нью-Йорке специальный посол Японии по разоружению Нобусигэ Такамидзава, передает ТАСС.



"Учитывая нынешние обстоятельства, Японии было бы сложно принимать конструктивное участие в обсуждении. Вместе с тем очень важно, чтобы были предприняты эффективные меры (по ядерному разоружению - прим. ТАСС), и в этот процесс были вовлечены как страны, обладающие таким оружием, так и неядерные государства", - приводит его слова агентство Kyodo.



Ранее постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что около 40 стран не будут принимать участия в переговорах. По ее словам, предлагаемая конвенция не позволит США и их союзникам обеспечить безопасность своих граждан в текущей ситуации в мире.

Япония является единственной страной в мире, пострадавшей от применения ядерного оружия. Во время Второй мировой войны города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США.

В штаб-квартире ООН в понедельник открылась конференция, в ходе которой будет подготовлен текст предлагаемой конвенции. Переговоры будут проходить в два раунда - с 27 по 31 марта и с 15 июня по 7 июля. Ранее об отказе от участия в конференции заявила Россия.