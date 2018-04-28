В Туркмении женщин обязали соблюдать новый дресс-код

2018-04-28 01:00 | www.oxu.az | 7

Власти Туркмении выдвинули новые требования к внешнему виду сотрудниц госучреждений и студенток вузов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Радио Азатлык.

Отныне одежда женщин должна быть длинной, покрывать все тело и касаться пола, допускается только демонстрация носков обуви и пальцев на руках.

По сообщению издания «Хроника Туркменистана», преподавательниц Дашогузского сельскохозяйственного института обязали вместе с национальным платьем носить традиционные штаны - балак.

В Дашогузе и в районных центрах были проведены собрания с участием заместителей глав администраций по образованию и культуре с представителями администраций учебных и дошкольных заведений с целью ознакомления с новыми требованиями.

Издание также отмечает, что спустя несколько дней в учебных заведениях началась проверка на наличие штанов у преподавательниц.

«Сотрудницы ректората просили преподавательниц приподнять платья, чтобы убедиться в их наличии.

Только после этой процедуры педагогов допускали в аудиторию», - сообщает «Хроника Туркменистана».

А.Б.

