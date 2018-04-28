В Европе будут охранять популяции пчел

2018-04-28 01:30 | www.oxu.az | 7
В Европейском союзе строго запрещены продажа и использование пестицидов неоникотиноидов против насекомых.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
Согласно докладу европейских ученых, этот пестицид, используемый на фермах и полях и загрязняющий растения, привел к массовому уничтожению пчел.
Хотя использование этого удобрения было ограничено с 2013 года, существовало определенное исключение для его применения.
Решение Альянса вызвало недовольство производителей и некоторых фермеров.
Хотя неоникотиноиды являются наиболее распространенной в мире группой пестицидов, их влияние на популяции пчел стало известно только после публикации научных исследований, проведенных в прошлом году.