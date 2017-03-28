В Мексике 45 человек ранены в результате бунта в тюрьме

2017-03-28 04:34 | www.apa.az | 3

Не менее 45 человек получили ранения в понедельник в результате бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта в штате Нуэво-Леон.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости,среди пострадавших есть как заключенные, так и охранники.

Четверо надсмотрщиков захвачены в заложники. К зданию стягиваются силы безопасности штата.

На прошлой неделе три человека были убиты, один получил тяжелые ранения в стычке между заключенными в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория.