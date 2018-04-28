В Брюсселе протестуют против давления Китая на уйгуров

2018-04-28 01:37 | www.oxu.az | 7
В Брюсселе прошла акция протеста против давления Китая на уйгуров.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.
Две тысячи человек собрались недалеко от здания Европарламента и устроили шествие по призыву Всемирного конгресса уйгуров к площади Шумана.
В акции также приняли участие почетный президент Всемирного конгресса уйгуров Рабиа Кадыр и глава Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса.
Участники шествия скандировали: «Свободу уйгурам!», «Требуем справедливости!», «Остановите геноцид!» и несли плакаты с надписями: «Остановите геноцид уйгуров!», «Спасите уйгуров!».
Акция продлилась три часа. Кроме того, ее участники призвали освободить уйгуров, безосновательно задержанных в Китае, а также проявить уважение к культуре, религии, языку и идентичности уйгуров.
Участники акции напомнили, что около миллиона уйгуров находятся в исправительных лагерях в Китае, и призвали ЕС направить в регион делегацию для расследования.