ОБСЕ поддержала намерение Сеула и Пхеньяна подписать мирный договор

2018-04-28 02:01 | www.trend.az | 7

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек организации Томас Гремингер приветствуют объявленную Сеулом и Пхеньяном договорённость о подписании мирного договора до конца года и приверженность двух стран завершить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщила пресс-служба ОБСЕ, пишет РИА Новости.

"Я приветствую встречу двух корейских лидеров сегодня. Это значительный шаг вперёд. Я надеюсь, что исход встречи внесёт позитивный вклад в снятие напряжения в регионе", - заявил Альфано, добавив, что целью международного сообщества остаётся полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация полуострова.

Генсек ОБСЕ Гремингер также поприветствовал "исторический шаг на пути к длительному миру и безопасности". Он отметил, что хотя Корейский полуостров и не является частью региона ОБСЕ, в сегодняшнем глобализованном и взаимосвязанном мире ни одно государство не может оставаться изолированным.

"Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира", — заявил генсек.