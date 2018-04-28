В Дании арестовали танкер Мубариза Мансимова

2018-04-28 02:07 | www.oxu.az | 6

Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» - Litasco добилась ареста двух танкеров, принадлежащих компании Мубариза Мансимова Palmali Shipping.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал tradewindsnews.

Согласно информации, один из танкеров был арестован в датском порту Aalbaek Bay несколько дней назад. Второе судно задержано в одном из портов Эстонии.

Сообщается, что танкеры подверглись аресту из-за долгов Palmali Shipping по бункерным платежам.

Задержанный в Дании танкер носит имя покойного азербайджанского министра Натика Алиева. В Эстонии арестован танкер Bozdag, построенный в 2002 году.

Компания Litasco не комментирует арест своих судов. В экипаже танкера, задержанного в Дании, 12 человек, все они граждане России.

Напомним, в начале этого года Мубариз Мансимов обратился в суд Лондона с иском о взыскании с Litasco двух миллиардов долларов.

Олигарх-судовладелец заявил, что между компаниями «ЛУКОЙЛ» и Palmali был заключен десятилетний контракт на транспортировку нефти.

Однако вскоре «ЛУКОЙЛ» расторг соглашение, в результате чего компания азербайджанского бизнесмена понесла миллиардные убытки.

А.Б.

