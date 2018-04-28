Задержанный в Азербайджане член FETÖ передан Турции

2018-04-28 02:07 | www.apa.az | 8

Задержанный год назад в Азербайджане представитель террористической организации FETÖ в Батуми Мустафа Джейхан передан Турции.

Как сообщает АПА со ссылкой на “Milliyet”, в результате расследования Интерпола находившийся примерно год в заключении М.Джейхан был доставлен в Международный Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.

Позже постановлением суда Мустафа Джейхан был арестован и отправлен в тюрьму.

Отметим, что гражданин Турции Мустафа Джейхан был обвинен в принадлежности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена и объявлен в своей стране в розыск. Он был задержан в апреле прошлого года при попытке незаконного пересечения грузино-азербайджанской границы. Решением суда М.Джейхан был приговорен к 1 году заключения по обвинению в незаконном пересечении границ Азербайджанской Республики. После чего Турция обратилась к Азербайджану с просьбой экстрадировать Мустафу Джейхана на родину.