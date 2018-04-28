Десерт лидеров Корей вызвал протест Японии

2018-04-28 02:29 | www.oxu.az | 7

Пятничный межкорейский саммит завершился банкетом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, во время ужина Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин и члены правительственных делегаций отведали «холодную лапшу по-пхеньянски», овощные и мясные блюда традиционной кухни обеих стран, а также Швейцарии, в которой северокорейский лидер провёл студенческие годы.

Правда, десерт пришёлся «не по вкусу» японским властям.

На торт, а точнее - манговый мусс, покрытый белым шоколадом, нанесли карту единой Кореи. На ней оказались острова Такэсима.

Об их принадлежности долгие годы спорят Сеул и Токио. В связи с инцидентом Япония выразила протест Южной Корее.

А.Б.

