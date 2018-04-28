Мэттис: “США готовы обсуждать вывод войск с Корейского полуострова”

2018-04-28 03:52 | www.apa.az | 4

США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывод своих войск с Корейского полуострова.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис

«Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», — сказал Мэттис.

Он также подчеркнул, что в настоящее время «не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить».