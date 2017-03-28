КНДР провела новые испытания ракетного двигателя

2017-03-28 05:14 | www.apa.az | 3

КНДР провела в пятницу, 24 марта, очередное испытание ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источник в американских ВС.

Данный тест является третьим подобным испытанием за последние несколько недель, добавляет телеканал.

19 марта на космодроме Сохэ в северокорейской провинции Пхенан-Пукто прошло испытание нового ракетного двигателя, после чего лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о рождении национальной ракетной индустрии, которая не будет зависеть от технологий, разработанных в других странах. 22 марта Пхеньян произвел пуск ракеты, который, по данным южнокорейских военных, оказался неудачным.