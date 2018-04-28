США и Ливия подписали документы о сотрудничестве в сфере безопасности

2018-04-28 04:05 | www.trend.az | 8

Временная поверенная в делах США в Ливии Стефани Уильямс и заместитель министра иностранных дел Ливии по политическим вопросам Лютфи аль-Муграби подписали документы о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД этого североафриканского государства, передает ТАСС.

По данным агентства, подписанные документы включают меморандум о намерениях касательно обеспечения безопасности в аэропортах, а также письмо-соглашение о поддержке развития сектора правосудия в Ливии. Стороны также пообещали усилить двустороннее сотрудничество в других областях.

Кроме того, на встрече в Триполи была отмечена важность усилий спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе в продвижении политического процесса в стране и достижении политической стабильности.