США намерены продать Бахрейну боевые вертолеты и ракеты почти на $1 млрд

2018-04-28 05:34 | www.trend.az | 5

Пентагон в пятницу направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Бахрейну боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму $911,4 млн, пишет ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок этому островному государству в Персидском заливе такого рода вооружений.

Королевство запросило 12 ударных вертолетов AH-1Z, два дополнительных двигателя к ним, 14 ракет AGM-114 класса "воздух - поверхность", 56 ракет с лазерным наведением APKWS II, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность важного партнера в данном регионе, - отмечается в заявлении. - Это позволит улучшить возможности Бахрейна в противостоянии нынешним и будущим угрозам".