КНДР и Южная Корея собираются положить конец войне в 2018 году - СМИ

2018-04-28 06:32 | www.trend.az | 5

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании Корейской войны в 2018 году. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на ЦТАК, которое распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

При этом в тексте этого же документа, опубликованного в пятницу южнокорейской стороной, говорилось, что Сеул и Пхеньян намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась. "КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита (с участием Китая - прим. ТАСС) с целью установления системы твердого мира", - подчеркивалось в документе.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. "Общей целью [Севера и Юга] является полная денуклеаризация Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия", - говорится в сообщении.

По итогам состоявшегося в пятницу саммита Ким Чен Ын не делал заявлений, касающихся отказа от ядерной программы. Кроме того выражение "полная денуклеаризация" обычно не упоминается в центральных СМИ КНДР.