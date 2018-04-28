На ирано-иракской границе произошло землетрясение

2018-04-28 07:19 | www.apa.az | 5

На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 19 км юго-западнее иранского города Мехран, очаг располагался на глубине 2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

12 ноября прошлого года на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2 произошло. В результате стихийного бедствия погибли около 500 человек, около 12 тысяч получили ранения.