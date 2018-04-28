Умер бывший президент Гватемалы Альваро Арсу - СМИ

2018-04-28 07:37 | www.trend.az | 7

Экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на члена столичного муниципального совета Розу Марию Ботрон.

По информации агентства, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у бывшего лидера Гватемалы во время игры в гольф.

Соболезнования в связи с кончиной Арсу выразил нынешний президент республики Джимми Моралес. "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", - написал лидер страны на странице в Twitter.