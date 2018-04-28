Минтранс Турции о строительстве совместного с Азербайджаном логистического центра в Карсе (Эксклюзив)

2018-04-28 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству логистического центра в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осуществлены более чем на 50 процентов. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, отсутствуют какие-либо задержки в строительстве логистического центра в Карсе.

"После ввода в эксплуатацию, логистический центр в Карсе станет одним из наиболее важных железнодорожных хабов в Турции", - сообщили в министерстве.

В министерстве также отметили, что открытие логистического центра в Карсе состоится 30 октября текущего года.

Под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.