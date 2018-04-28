АДР-100: Годовщина независимости

2018-04-28 08:05 | www.oxu.az | 7

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования парламентской республики.

Новая статья отражает события мая 1919 года.

На внешних границах Азербайджана все было довольно далеко от спокойствия. Так, 17-18 мая 1919 года деникинцы вошли в Хасав-Юртовский округ. Многие крупные деятели Горского правительства переехали в Азербайджан. В результате уже к концу мая значительная часть Дагестана контролировалась Добровольческой армией.

Ввиду неоднозначной ситуации на границах представители правительства вели довольно долгие переговоры с англичанами. Особенно власти были возмущены телеграммой Деникина после взятия Дербента, в которой тот сообщал:

«Мы считаем Азербайджан частью России. До восстановления в России Верховной власти допускаем самостоятельное существование Азербайджана».

В ходе состоявшейся 7 мая беседы Томсона с Усуббековым последний сослался на то, что «правительству совершенно не известны планы Деникина, который... может быть, будет стремиться после покорения горцев продвинуть свои войска далее, угрожая нашему государству». Томсон в свою очередь высказал мнение, что Горская Республика, скорее всего, распадется и Дагестан в этом случае должен быть присоединен к Азербайджану.

По этому поводу свидетельствовал и дипломатический представитель Азербайджана в Горской Республике А.Ахвердов. 9 мая он сообщал, что даже «чеченцы, насколько я убедился, также склонны присоединиться к Азербайджану». Но к концу мая, ввиду перестановки правительства в Горской Республике и захвата Деникиным, вопрос оказался закрытым.

Кстати, в это же время Великобритания приняла решение о выходе из региона. В рамках Парижской мирной конференции Италия неоднократно заявляла о недовольстве малыми выгодами от войны. Поэтому англичане предложили им мандат на Закавказье.

В соответствии с решением от 9 мая генерал Томсон был отозван, и сменил его генерал Дигби Шаттлворт, который должен был руководить выводом английских войск. Томсон перед уходом сообщил, что «английские войска будут заменены итальянскими». И несмотря на то, что англичане все еще не ушли (у них было примерно 3 месяца), уже 15 мая 1919 года в Баку прибыл принц Савойский. А вслед за ним, 22 мая прибыла итальянская военная миссия во главе с полковником Мельхиором Габба. Последний должен был обеспечить военное сопровождение.

Но представители Италии отмечали одну важную деталь. Еще представитель Италии в Париже граф Садино заявил о том, что Италия преследует на Кавказе исключительно экономические цели, пользоваться мандатом будет лишь с согласия местного населения и не пробудет в Закавказье более 3-5 лет. Но Италия ни в коем случае не будет воевать против кого бы то ни было в Закавказье.

Неоднозначной была ситуация и на юго-западе Азербайджана, в Нахичеване. Примерно 5 мая сюда прибыл английский генерал Деви, который сообщил жителям Нахичеванского и Шарурского уездов о том, что они должны подчиниться власти Армении. Но местные жители решили не принимать данного решения.

Наряду с внешними, возникало и немало внутренних конфликтов. Внутренние конфликты были различного свойства. Так, еще в начале мая, на своей конференции партия «Гуммет» заявила, что «настоящий парламент не является истинным защитником интересов рабочих и крестьян».

С другой стороны, рабочие-нефтяники - основная часть местного пролетариата переживала проблемы с финансированием. На что нефтепромышленники заявляли, что ничего не могут сделать, так как нефть не продается. Поэтому рабочие стали требовать возобновления поставок нефти в Астрахань. Тут и дата подвернулась.

1 мая было организовано шествие рабочих, которые прошли по центру города и у здания штаба английской военной миссии устроили митинг. По словам А.Микояна, празднование 1 мая в 1919 году произвело впечатление на городских обывателей, которым показалось, что уже «пришли большевики».

На следующий день большевики приняли решение о проведении всеобщей стачки. Они сумели пробить данное решение и на собрании Бакинской рабочей конференции, и последняя приняла решение о создании стачечного комитета. В стачком вошли большевики Губанов, Микоян и Стуруа и меньшевики Караев и Чураев. Ввиду того, что их могли арестовать, были организованы запасные и третьи стачкомы.

События накалялись и 5 мая 1919 года, по докладу министра внутренних дел правительство Азербайджана постановило: "...признать объявленную рабочей конференцией всеобщую забастовку политической, представить премьер - министру полную свободу действий, вплоть до арестов и высылки из пределов Азербайджана лиц, работу коих он признает направленной против основ Азербайджанской государственности, поручить министру труда обсудить совместно с предпринимателями и рабочими экономические требования».

Но, несмотря на это, Бакинская рабочая конференция 6 мая 1919 года объявила всеобщую стачку. В соответствии с договоренностями, ровно в 3 часа ночи в Баку погас свет. По словам М.Э.Расулзаде, «позиции, занятые руководителями Рабочей конференции, есть… стремление к восстановлению связей с Советской Россией и установлению в Азербайджане большевистского режима».

Но выяснилось, что единства в рабочих рядах нет. Стачку не поддержали железнодорожники, заявившие категорический протест против политической забастовки, печатники, рабочие водопровода и телеграфа.

Несмотря на это, ситуация все-таки была не самой лучшей. Поэтому минтруда 8 мая предложило начать переговоры. И в здании минтруда встретились представители БРК Караев, Чураев, Микоян с одной стороны, и представители нефтепромышленников - с другой. Председателем был минтруда Сафикюрдский. Также в совещании участвовали депутаты парламента, представитель англичан Уолтон.

Нефтепромышленники говорили, что если не будет разрешен вывоз нефти в Астрахань, то не будет подписан коллективный договор. Несмотря на длительные переговоры, к определенному решению стороны никак не могли прийти. И тут некоторые рабочие из Баладжар предложили «разобрать рельсы, взорвать путь, чтобы помешать движению поездов».

Практически одновременно с этим вышел приказ генерала Г.Ф.Милля, командующего союзными войсками на Кавказе, согласно которому лица, «участвовавшие в повреждении железных дорог, путей сообщения и т.д.» будут преданы военному суду и наказаны смертной казнью.

Все это привело к тому, что 9 мая правительство, уже поддержанное в своей позиции и парламентом, и англичанами, начало аресты. Были задержаны 43 активных организатора. Впоследствии их число возросло до 200. Поэтому БРК решил изменить требования, оставив лишь одно – освобождение всех арестованных.

13 мая правительство приняло эти условия и постепенно начало освобождать всех заключенных. Основных организаторов же они передали английскому командованию. Но одному из них, А.Микояну, удалось убежать под фамилией другого рабочего.

Интересно, что рабочие сумели даже поссорить между собой военное и полицейское ведомство. Так, чуть ранее, в апреле, азербайджанские войска наконец получили разрешение на квартирование в Баку. Была даже проведена торжественная церемония размещения войск в Сальянской казарме.

Учитывая неоднозначное положение в городе – стачки, забастовки и многое другое, полиция решила воспользоваться войсками.

Но, несмотря на многочисленные постановления и указы, взаимоотношения между армией и полицией выяснены не были. И в итоге армейская сотня, вызванная, по словам полиции, для «морального воздействия» на население, начала отбирать оружие у населения, что привело к эксцессам в городе. Военное ведомство обвиняло МВД в превышении полномочий и раздаче приказов ее солдатам, но, несмотря на это, в печати было раскритиковано военное министерство. Соответственно, это вызвало жалобу министра главе правительства на действия МВД.

Конфликты возникали и на аграрном уровне. Кроме Гатыр Мамеда, появлялись и другие предводители крестьянского движения. Наряду с этим, сами крестьяне захватывали частные земли. И отказ парламентом рассматривать аграрный вопрос сейчас же еще более усугублял данный вопрос. Помимо этого, сообщалось также о том, что в Азербайджане находится примерно 50 тысяч беженцев из Армении.

Все это не могло не отразиться на экономике. Поэтому, 16 мая было решено отменить все решения о различных ограничениях на торговлю в пределах страны, и с этого дня была объявлена свободная торговля.

В сфере просвещения одним из важных событий также стало решение о создании нового алфавита. 18 мая 1919 года было принято решение о создании соответствующей комиссии под руководством Мелик-Асланова.

Май был в целом важным месяцем для системы образования страны. Так, через 3 дня (21 мая) состоялось первое заседание университетской комиссии. Министр просвещения на этом заседании отметил, что «правительство не будет жалеть средств для создания университета». Примерно в эти же даты, начали создаваться краткосрочные педагогические курсы. Даже Газахские курсы посещали до 20 женщин-мусульманок.

Депутат С. Агамалиоглы говорил, что «настоящее полезное дело творится только здесь, среди вас!». Одновременно был принят законопроект об улучшении социального положения учителей.

Завершился же месяц празднованиями. Сперва представитель колонии Еленендорф 28 мая обратился с прошением отпраздновать 100-летие колонии, на что было получено разрешение. Утром также вышли праздничные номера газет, в которых свидетели событий годичной давности делились воспоминаниями и отмечали значимость этого дня.

Глава правительства Н.Уссуббеков писал: «Самостоятельность Азербайджана – совершившийся факт». Он выразил уверенность, что по итогам мирной конференции будет признана независимость страны.

А затем в Баку состоялись торжественные мероприятия, посвященные годовщине объявления о независимости. Одним из главных организаторов празднеств был Узеир Гаджибеков. По словам свидетелей, весь Баку был украшен флагами и символами страны. Уже с утра центральные улицы были заполнены людьми, вышедшими с лозунгами: «Да здравствует Азербайджан!» («Yaşasın Azərbaycan»), «Да здравствует независимость!» («Yaşasın istiqlal»).

В различных местах происходили представления, кто-то исполнял музыку, кто-то пел. По городу разъезжали грузовики, на которых сидели музыканты. В 13.00 состоялся парад войск Бакинского гарнизона. Парад принимал командующий войсками генерал С.Мехмандаров. На параде присутствовал также весь состав кабинета министров и члены парламента.

Кстати, и азербайджанская делегация на Парижских мирных переговорах, добилась определенных успехов. Именно в день годовщины они смогли передать свой меморандум всем участникам и лично встретиться с президентом США Вудро Вильсоном, который предложил создать в Закавказье федерацию.

Мамед Эмин Расулзаде

Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в селении Новханы возле Баку в семье муллы. Начальное образование получил в русско-татарской школе, возглавляемой Султан Меджидом Ганизаде.

После завершения учебы в школе он продолжил образование в Бакинском техническом училище. В 1902 году 17-летний Мамед Эмин вместе с другими учащимися создал первую мусульманскую молодежную организацию. Уже в это время он становится общественным активистом.

В 1904 году в газете «Шарги-Рус» М. Шахтахтинского публикует свою первую статью, в которой высказывается за чистоту родного языка. В том же году вместе с другими активными представителями мусульманской молодежи - М.Мовсумовым, М.Г.Гаджинским и другими создает мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», которая становится мусульманским подразделением РСДРП. Бакинская организация РСДРП на тот момент поддерживалась большевиками.

Тут он становится редактором партийных газет. В целом, в это время он становится одним из важных публицистов среди мусульман. Он публикуется почти во всех газетах, таких как «Иршад», «Терегги» и других.

В ходе первой русской революции выступал на стороне большевиков, был активным участником практически всех мероприятий, проводимых в это время. В 1906 году выступал на похоронах убитого Ханлара Сафаралиева.

После революции, в 1908 году в связи с опасностью ареста в Баку, он переезжает в Иран. Принимал активное участие в революционных событиях в Тебризе. В тот момент был редактором газеты Демократической партии (одним из создателей которой являлся) «Ирани-ноу» и «Ирани Ахат». Эти газеты завоевали довольно значительную популярность в Иране в то время. Некоторые даже считали М.Э. Расулзаде основоположником современной публицистики в Иране.

После разгрома революции в Иране в 1911 году он был вынужден бежать в Турцию. Тут он сблизился с пантюркистами А.Гусейнзаде, Ю.Акчура, З.Гекалп и другими. Участвовал в деятельности организации «Тюрк оджагы». После амнистии по случаю 300-летия династии Романовых, в 1913 году он вернулся в Баку.

Еще будучи в 1912 году в Стамбуле, его двоюродный брат сообщил ему о создании партии «Мусават» в Баку. Вернувшись в Баку, он фактически возглавил партию.

В 1915 году он создал и возглавил газету «Ачыг сез», ставшую на тот момент самой популярной среди мусульман Баку и Азербайджана газетой. Газета выступала за права и свободы мусульман.

После Февральской революции он фактически возглавил Бакинское отделение партии «Мусават», принимал участие в создании Мусульманского национального комитета. Выступал за необходимость федеративного устройства России.

В июне на первом съезде партии «Мусават» был избран председателем ЦК партии. Партия на своем съезде также приняла свою программу, которая требовала построения в России федеративной республики на принципах национально-территориальной автономии.

В конце 1917 года он был избран во Всероссийское учредительное собрание. Наряду с этим, принимал участие также в заседаниях Бакинского Совета, возглавлял фракцию.

В феврале 1918 года он становится членом Закавказского Сейма. Там же был избран председателем объединенной мусульманской фракции. Принимает активное участие в мирных переговорах с Турцией, а в мае участвует в разработке конституции Закавказья.

Ввиду участия на переговорах с Турцией, его не было на заседании Нацсовета, объявившего о независимости Азербайджана. Он смог вернуться в Баку только в ноябре 1918 года.

Сразу по возвращении возглавил Азербайджанский парламент, и было принято решение о созыве парламента. В период АДР был одним из наиболее влиятельных деятелей страны. Он принимал активное участие практически на всех заседаниях парламента и неоднократно выступал с законодательными инициативами. Одновременно он активно публиковался в прессе, где обосновывал необходимость независимости страны и иные важные положения.

После установления Советской власти покинул Баку в направлении деревни Лагич. Там он скрывался несколько дней, после чего был арестован и посажен в тюрьму. Но вскоре он был освобожден благодаря Сталину, оказавшемуся в это время на Кавказе.

Последний перевез его в Москву, опасаясь новой волны освободительного движения в Азербайджане, и назначил в народный комиссариат национальностей, который сам же возглавлял. Но, несмотря на это, в 1922 году М.Э.Расулзаде принял решение об эмиграции. Бежал сначала в Финляндию, затем - в Турцию. В эмиграции занимался активной общественной деятельностью, всячески поддерживал связь с подпольными организациями в Азербайджане, издавал газету «Ени Гафгазия» и журнал «Одлу юрд». В 1931 году переехал в Польшу, а затем в 1940 в Румынию.

В годы Второй мировой войны Расулзаде, как один из лидеров азербайджанского национального движения, был приглашен к участию в создании азербайджанского легиона. Весной 1942 года М.Э. Расулзаде прибыл в Берлин для переговоров с другими членами азербайджанской эмиграции.

Летом того же года после длительных переговоров он возглавил азербайджанское представительство в Германии, при этом он настаивал на освобождении и официальном признании в будущем со стороны Германии независимости от советской власти закавказских республик, включая Азербайджан. Однако германские власти действовали уклончиво в этом вопросе, в связи с чем в конце 1942 года Расулзаде покинул Германию.

Впоследствии в эмиграции он занимался активной публицистической деятельностью, писал немало об Азербайджане. Он скончался 6 марта 1955 года в Анкаре, похоронен там же на муниципальном кладбище «Джебери Асри».

Наряду с политической деятельностью, он также занимался и литературой. Так, в 1908 году была поставлена его пьеса «Гаранлыгда ишыглар» («Огни во тьме»), завершена работа над другой пьесой – «Неожиданная беда».

Тогрул МАШАЛЛЫ

