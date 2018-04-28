Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе

2018-04-28 08:16 | www.trend.az | 6

На встрече делегаций пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана в городе Фергане в четверг утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничных войск Службы государственной безопасности, пишет Кабар.

Стороны обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране кыргызско-узбекской государственной границы за первый квартал 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы охраны границы и пути их решения на основе взаимных консультаций.