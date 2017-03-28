Госсовет Италии разрешил строительство TAP

2017-03-28 05:24 | www.trend.az | 3

Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), передает РИА Новости.

Отмечается, что госсовет детально рассмотрел выводы специальной комиссии, изучившей вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, и дал разрешение на строительство.

рубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе, пройдет через Грецию, Албанию, Адриатическое море, а затем - на юг Италии. Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.