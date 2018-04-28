Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение

2018-04-28 08:18 | www.trend.az | 6

Расширение сотрудничества между Китаем и Индией будет иметь глобальное значение. Об этом, как пишет в субботу газета China Daily, заявил в пятницу вечером председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

"Великое сотрудничество между двумя великими нациями - Китаем и Индией - будет иметь всемирное значение", - цитирует издание Си Цзиньпина. Он напомнил, что за последние три года встречался с Моди "много раз". "Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество", - сказал председатель КНР.

Партийная газета "Жэньминь жибао" публикует на первой полосе фотографии улыбающихся Си Цзиньпина и Моди в момент приветственного рукопожатия. Вместе с тем, китайская пресса не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам.