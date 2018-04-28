Две Кореи определились с датой окончания войны

2018-04-28 09:13 | www.oxu.az | 7

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны между странами в текущем году.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство «Киодо».

Отмечается, что стороны также обсудили полное ядерное разоружение Корейского полуострова.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны.

Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог.