В Турции введут запрет на продажу алкогольных напитков

2018-04-28 09:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Турции будет введен запрет на продажу алкогольных напитков 24 июня 2018 года, в день президентских и парламентских выборов в стране, говорится в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что в связи с проведением выборов, начиная с 06:00 по 00:00 на всей территории Турции будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков.

В день проведения выборов будут также закрыты все кафетерии и развлекательные центры.

В сообщении отмечается, что в день выборов также запрещено проводить свадьбы.