В Китае при обрушении строительных лесов погибли два человека

2017-03-28 05:53 | www.apa.az | 3

Жертвами обрушения строительных лесов при проведении работ в китайской провинции Хубэй стали два человека.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел при строительных работах в городе Мачэн. На стройплощадке находились 15 человек. Двое рабочих из числа спасенных скончались от полученных травм. Остальные шесть рабочих находятся в больнице.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Причина инцидента устанавливается.