В Шанхае горит футбольный стадион на 33 тысячи мест

2017-03-28 05:54 | www.trend.az | 4

В Шанхае загорелся футбольный стадион "Хункоу" вместимостью 33 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на сайт "Дунфан ван".

По данным администрации шанхайского метро, ближайшие к стадиону выходы из подземки были перекрыты.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. На фотографиях, которые публикует сайт, видны столбы густого дыма и языки пламени в одной из частей стадиона. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причина возгорания устанавливается.

Стадион "Хункоу" является домашней ареной футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа".