Новый премьер принял первое решение

2018-04-28 09:50 | www.oxu.az | 7

Новый премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал первое решение.

Как передает Oxu.Az, согласно документу, Кабмин внес изменения в решение от 7 февраля 2014 года «Об утверждении образцов анкет-заявлений для продления срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Азербайджана, выдачи разрешений на временное или постоянное проживания, а также разрешения на работу (или же продления разрешения)».

Изменения связаны с образцами анкет-заявлений.