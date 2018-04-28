Турция и Украина начнут совместное производство самолетов An-188

2018-04-28 09:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Украина начнут совместное производство военно-транспортных самолетов An-188, пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается что первый прототип самолета, который планируется производить на совместном предприятии, был представлен на Международной выставке инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов EurAsia Airshow 2018, проходящей в Анталии (Турция) с 25 по 28 апреля текущего года.

О точной дате начала совместного производства самолетов не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.