Узбекистан отметит 100-летие Шарафа Рашидова

2017-03-28 06:24 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова».

Шараф Рашидов (1917−1983) — партийный и государственный деятель, писатель на протяжении 24 лет (1959−1983) руководивший Узбекской ССР.



Ранее постановлением Сената Олий Мажлиса имя Шарафа Рашидова (6 ноября 1917 года — 31 октября 1983 года) было присвоено Джизакскому району Джизакской области.



Согласно постановлению, в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, где родился Шараф Рашидов, будет создан мемориальный комплекс и установлен памятник, в Джизаке будет открыт его мемориальный дом-музей.



В первой декаде ноября в Джизаке и Ташкенте состоятся вечера памяти, посвященные 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова.



Запланировано издание сборника «Избранное» писателя и книги памяти «Выдающийся сын нашего народа», а также создание документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова.



Будет проведена научная конференция «Роль Шарафа Рашидова в истории Узбекистана». Мероприятия, посвященные памяти Шарафа Рашидова, состоятся в вузах, школах и колледжах.

(Автор: Демир Азизов)