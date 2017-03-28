Узбекистан отметит 100-летие Шарафа Рашидова
2017-03-28 06:24 | www.trend.az | 4
ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова».
Шараф Рашидов (1917−1983) — партийный и государственный деятель, писатель на протяжении 24 лет (1959−1983) руководивший Узбекской ССР.
Ранее постановлением Сената Олий Мажлиса имя Шарафа Рашидова (6 ноября 1917 года — 31 октября 1983 года) было присвоено Джизакскому району Джизакской области.
Согласно постановлению, в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, где родился Шараф Рашидов, будет создан мемориальный комплекс и установлен памятник, в Джизаке будет открыт его мемориальный дом-музей.
В первой декаде ноября в Джизаке и Ташкенте состоятся вечера памяти, посвященные 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова.
Запланировано издание сборника «Избранное» писателя и книги памяти «Выдающийся сын нашего народа», а также создание документального фильма о жизни и общественно-творческой деятельности Шарафа Рашидова.
Будет проведена научная конференция «Роль Шарафа Рашидова в истории Узбекистана». Мероприятия, посвященные памяти Шарафа Рашидова, состоятся в вузах, школах и колледжах.
(Автор: Демир Азизов)