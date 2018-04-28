Кыргызстан принял участие в мероприятии USAID в Ташкенте

2018-04-28 10:03 | www.trend.az | 6

Делегация из Кыргызстана во главе с начальником департамента водного хозяйства и мелиорации республики Наргизой Осмоновой приняла участие в Ташкенте в двухдневном региональном тренинге по внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Об этом сообщает ИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

В составе делегации были начальник проекта Дамира Сыдыкова, руководители Кара-Бууринского районного управления водного хозяйства Бакыт Мамбеткулов, Баткенского РУПВХ Мамашарип Бердалиев, Лейлекского РУПВХ Алтынбек Чарбеков председатели малых бассейновых советов (МПС) реки Аспара Канат Давлетов, реки Куркуроо Мээрбек Орозбаев, реки Падыша-Ата М. Мырзамамытов, реки Исфара Дооранбек Мамадиев и реки Исфана-Аксуу Абдували Хамраев.

«Данная встреча позволяет наладить диалог между специалистами Центральной Азии в решении актуальных вопросов устойчивого управления и рационального использования водных ресурсов региона. Понимание необходимости создания бассейновых советов способствует ускорению процесса по обеспечению рационального подхода и охраны водных ресурсов в регионе», – подчеркнула начальник департамента водного хозяйства и мелиорации Кыргызстана Наргиза Осмонова.