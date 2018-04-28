Пчеловодов Узбекистана освободят от таможенных платежей

2018-04-28 10:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Членов ассоциации «Узбекистон асаларичилари» [«Узбекские пчеловоды»] освободят от таможенных платежей на ввозимые в страну материалы и оборудование. Об этом говорится в проекте распоряжения президента Узбекистана «Об освобождении от таможенных платежей организаций-членов Ассоциации «Узбекистон асаларичилари», опубликованном на портале обсуждений нормативно-правовых актов.

Документом предлагается утвердить перечень предметов инвентаря и оборудования, используемых в области пчеловодства, вощины и восковой продукции (далее – товары), ввозимых организациями, входящими в состав Ассоциации «Узбекистон асаларичилари», с освобождением от таможенных платежей (за исключением сборов).

В пояснении к проекту распоряжения говорится, что для развития отрасли пчеловодства необходимо завозить предметы инвентаря и оборудование, используемые в области пчеловодства, вощины и восковой продукции, которая не производится или имеется в недостаточном количестве в Узбекистане.

Ряд предприятий членов Ассоциации «Узбекистон асаларичилари» ООО «Bochka s Myodom», ООО «Bearing Resurs», ООО «Trans-Bat Nam Servis» ввозят из-за рубежа необходимую продукцию. Общая сумма ввозимого товара составляет 159,2 тысяч долларов.