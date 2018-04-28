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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-28 10:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 апреля

1,7

23 апреля

1,7

17 апреля

1,7

24 апреля

1,7

18 апреля

1,7

25 апреля

1,7

19 апреля

1,7

26 апреля

1,7

20 апреля

1,7

27 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0272 маната (1,32 процента). Средневзвешенный курс составил 2,07372 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 апреля

2,0964

23 апреля

2,0862

17 апреля

2,1051

24 апреля

2,0763

18 апреля

2,1041

25 апреля

2,0771

19 апреля

2,1043

26 апреля

2,07

20 апреля

2,0981

27 апреля

2,059

Средний курс за неделю

2,1016

Средний курс за неделю

2,07372

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0007 маната (2,58 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02746 маната за один рубль.

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