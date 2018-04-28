Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-04-28 10:13 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 апреля
|
1,7
|
23 апреля
|
1,7
|
17 апреля
|
1,7
|
24 апреля
|
1,7
|
18 апреля
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
19 апреля
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
20 апреля
|
1,7
|
27 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0272 маната (1,32 процента). Средневзвешенный курс составил 2,07372 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 апреля
|
2,0964
|
23 апреля
|
2,0862
|
17 апреля
|
2,1051
|
24 апреля
|
2,0763
|
18 апреля
|
2,1041
|
25 апреля
|
2,0771
|
19 апреля
|
2,1043
|
26 апреля
|
2,07
|
20 апреля
|
2,0981
|
27 апреля
|
2,059
|
Средний курс за неделю
|
2,1016
|
Средний курс за неделю
|
2,07372
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0007 маната (2,58 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02746 маната за один рубль.