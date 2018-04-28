В Баку стартует второй день Гран-при «Формулы 1»

2018-04-28 10:20 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Баку стартует второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, во второй день будет проведено первое соревнование в Формуле 2 и третья сессия свободных заездов пилотов «Формулы 1».

Также пройдет первый квалификационный раунд по «Формуле 1».

В соревновании ведут борьбу 10 команд, в каждой из которых по 2 пилота.

В составе команды Mercedes соревнуются Луис Хэмильтон и Валттери Боттас, в команде Ferrari – Себастиан Феттель, Кими Райкконен, в Williams – Сергей Сироткин и Лэнс Стролл. В команде Red Bull Racing участвуют Даниэль Риккардо с Максом Ферстаппеном, в команде Force India – Эстебан Окон и Серхио Пересом, а в команде Renault – Нико Хюлькенберг с Карлосом Сайнсом. Кроме того, в составе Toro Rosso в заезде принимают участие Брендон Хартли и Пьер Гасли, в составе Sauber – Маркус Эриксон и Чарлес Леклер, в составе McLaren – Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн. Пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды Haas.

Победитель Гран при Азербайджана «Формулы 1» будет определен 29 апреля.



